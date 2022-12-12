Группа террористов РКК на севере Ирака сдалась турецким военным

Четыре боевика террористической организации РКК сдались турецким военным на севере Ирака.

Четыре боевика террористической организации РКК сдались турецким военным на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"В результате слаженных действий турецких военных, группа террористов оказалась в окружении и была вынуждена сложить оружие. Все пути отхода боевиков в заданном секторе были взяты под огневой контроль ударных вертолетов", - сказано в сообщении.

При террористах обнаружены четыре автомата АК-47, 10 ручных гранат, рация и снайперские прицелы.