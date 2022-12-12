О нас

Группа террористов РКК на севере Ирака сдалась турецким военным

Группа террористов РКК на севере Ирака сдалась турецким военным Четыре боевика террористической организации РКК сдались турецким военным на севере Ирака.
В регионе
12 декабря 2022 г. 12:58
Группа террористов РКК на севере Ирака сдалась турецким военным

Четыре боевика террористической организации РКК сдались турецким военным на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"В результате слаженных действий турецких военных, группа террористов оказалась в окружении и была вынуждена сложить оружие. Все пути отхода боевиков в заданном секторе были взяты под огневой контроль ударных вертолетов", - сказано в сообщении.

При террористах обнаружены четыре автомата АК-47, 10 ручных гранат, рация и снайперские прицелы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi