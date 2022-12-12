Группа террористов РКК на севере Ирака сдалась турецким военным

Четыре боевика террористической организации РКК сдались турецким военным на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
"В результате слаженных действий турецких военных, группа террористов оказалась в окружении и была вынуждена сложить оружие. Все пути отхода боевиков в заданном секторе были взяты под огневой контроль ударных вертолетов", - сказано в сообщении.
При террористах обнаружены четыре автомата АК-47, 10 ручных гранат, рация и снайперские прицелы.
1⃣Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak!