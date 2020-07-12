Группа российских врачей вылетела в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией

Группа российских специалистов из Первого московского государственного университета им. И. М. Сеченова и врачей-добровольцев отправилась в Азербайджан для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса

Группа российских специалистов из Первого московского государственного университета им. И. М. Сеченова и врачей-добровольцев отправилась в Азербайджан для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике", - говорится в сообщении.

Помогать бороться с пандемией и оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией отправляются специалисты Первого московского государственного университета им. И. М. Сеченова. В частности, в состав бригады медиков вошли пять специалистов, среди которых пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог. Возглавляет группу заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. "Совместно с медиками Сеченовского университета в Азербайджан отправятся 17 врачей, проживающих и работающих в России, в том числе в медицинских учреждениях Москвы, Одинцова, Норильска", - добавили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что опыт российских специалистов в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи пациентам с коронавирусом очень востребован за рубежом. В частности, российские медики уже помогли бороться с вирусом Италии, Киргизии, Казахстану и другим странам.