Группа друзей Грузии ОБСЕ выпустила заявление в поддержку суверенитета страны

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 15:59
    Группа друзей Грузии в постоянном совете ОБСЕ выпустила заявление в поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МИД, заявление представили в рамках заседания постоянного совета, посвященного 17-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года.

    В заявлении вновь подтверждается сильная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Группа призвала Российскую Федерацию полностью выполнить обязательства, вытекающие из соглашения о прекращении огня 2008 года, отвести войска на позиции доконфликтного периода и отменить решение о признании так называемой "независимости" сепаратистских регионов.

    Группа поддержала Женевские международные переговоры как единственный формат мирного урегулирования конфликта и подчеркнула вклад Мониторинговой миссии ЕС в стабильность.

    Заявление Группы друзей ОБСЕ поддержали США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, скандинавские страны, Украина и другие партнеры.

