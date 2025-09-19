Группа друзей Грузии ОБСЕ выпустила заявление в поддержку суверенитета страны

Группа друзей Грузии в постоянном совете ОБСЕ выпустила заявление в поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МИД, заявление представили в рамках заседания постоянного совета, посвященного 17-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года.

В заявлении вновь подтверждается сильная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Группа призвала Российскую Федерацию полностью выполнить обязательства, вытекающие из соглашения о прекращении огня 2008 года, отвести войска на позиции доконфликтного периода и отменить решение о признании так называемой "независимости" сепаратистских регионов.

Группа поддержала Женевские международные переговоры как единственный формат мирного урегулирования конфликта и подчеркнула вклад Мониторинговой миссии ЕС в стабильность.

Заявление Группы друзей ОБСЕ поддержали США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, скандинавские страны, Украина и другие партнеры.