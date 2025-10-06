Гросси: Мой доклад не был причиной атаки нa Иран

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    • 06 октября, 2025
    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его доклад не стал причиной израильских ударов по территории Ирана в июне этого года.

    Как передает Report со ссылкой на иранское агентство WANA, гендиректор подчеркнул, что в составленном им документе сообщалось об отсутствии у Тегерана программы по ядерному оружию.

    "В моем докладе четко указано, что у Ирана нет программы разработки ядерного оружия. Поэтому, если кто-то думает, что этот доклад стал поводом для войны, он ошибается", - приводит издание слова Гросси.

    В ответ на вопрос о том, видит ли он надежду вернуться в Иран после недавней критики со стороны этой страны и ограничений доступа МАГАТЭ, Гросси ответил: "Да, безусловно. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Недавно, после длительных переговоров, инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран. В качестве первого шага к возобновлению инспекций они посетили реактор в Бушере.

    Однако нам все еще необходимо согласовать набор технических процедур и методов, чтобы мы могли получить доступ ко всем объектам, включая пострадавшие в результате атак, поскольку под обломками этих объектов остаются ядерные материалы, которые по-прежнему представляют интерес для международного сообщества", - сказал глава МАГАТЭ.

    Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой было заявлено уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

    Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.

