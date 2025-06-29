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Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев

Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полагает, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев.
В регионе
29 июня 2025 г. 06:20
Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси полагает, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев.

Как передает Report, об этом Р. Гросси заявил в интервью американской телекомпании CBS.

"Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше", - отметил он. "Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и больше ничего нет", - подчеркнул Гросси, говоря о том, какие компоненты ядерной программы сохранил Иран после ударов США и Израиля по объектам в исламской республике.

"Ясно, что был нанесен серьезный ущерб, но, во-первых, это не полный ущерб. А во-вторых, Иран обладает потенциалом. Промышленным и технологическим потенциалом. Если они захотят, то смогут вновь начать это делать", - добавил Гросси, имея в виду обогащение урана и развитие иранской ядерной программы.

По словам гендиректора МАГАТЭ, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана". Как добавил Гросси, эти мощности "в значительной степени разрушены", но "что-то сохранилось". По словам гендиректора агентства, инспекторатам МАГАТЭ необходимо продолжить работу в Иране, чтобы "вновь получить информацию о ведущейся деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Qrossi: İran aylar ərzində uranın zənginləşdirilməsini bərpa edə bilər

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