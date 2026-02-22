Гросси и Арагчи подчеркнули важность диалога для продвижения переговоров

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, стороны обсудили последние события, касающиеся непрямых переговоров между Ираном и США.

В данном контексте Арагчи и Гросси заявили о важности диалога для продвижения переговоров по иранской ядерной программе.

"Стороны также подчеркнули важность конструктивного взаимодействия и использования диалога для продвижения переговорного процесса и достижения прочного взаимопонимания", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов и договоренности сторон о подготовке проектов будущего соглашения по ядерной программе до начала следующего этапа переговоров.