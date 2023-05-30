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Григорян: Восстановление железнодорожной инфраструктуры займет до трех лет

Григорян: Восстановление железнодорожной инфраструктуры займет до трех лет Физическое восстановление железнодорожной инфраструктуры в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, предварительно может занять от двух до трех лет.
В регионе
30 мая 2023 г. 13:14

Физическое восстановление железнодорожной инфраструктуры в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, предварительно может занять от двух до трех лет.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в беседе с журналистами.

По его словам, многое зависит от переговорного процесса. В контексте разблокирования транспортных коммуникаций в регионе наиболее реальным видится восстановление инфраструктуры и отдельных участков железнодорожных путей, что позволит "получить серьезное логистическое решение на региональном уровне".

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