Григорян: Восстановление железнодорожной инфраструктуры займет до трех лет

Физическое восстановление железнодорожной инфраструктуры в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, предварительно может занять от двух до трех лет.

Физическое восстановление железнодорожной инфраструктуры в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, предварительно может занять от двух до трех лет.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в беседе с журналистами.

По его словам, многое зависит от переговорного процесса. В контексте разблокирования транспортных коммуникаций в регионе наиболее реальным видится восстановление инфраструктуры и отдельных участков железнодорожных путей, что позволит "получить серьезное логистическое решение на региональном уровне".