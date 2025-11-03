Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Григорян: Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 17:50
    Григорян: Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан

    Представители гражданского общества Армении вскоре посетят Азербайджан с ответным визитом.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян на международной конференции в Брюсселе.

    Он напомнил, что 21–22 октября 2025 года впервые делегация представителей гражданского общества Азербайджана посетила Армению для участия в двустороннем круглом столе.

    "Ожидается, что представители гражданского общества Армении также посетят Азербайджан с ответным визитом в ближайшее время. До участия представителей гражданского общества глава Службы национальной безопасности Армении посетил Баку для участия в международном форуме по безопасности. Подобные визиты и обмены будут способствовать укреплению взаимного доверия и взаимопонимания между двумя обществами, а также укреплению мира между Арменией и Азербайджаном", - добавил Григорян.

    Армения Армен Григорян визит гражданское общество Азербайджан
    Qriqoryan: Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Azərbaycana səfər edəcək
    Grigoryan: Armenian civil society representatives to visit Azerbaijan

