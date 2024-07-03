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Григорян: Правительство Армении считает приоритетом установление мира в регионе

Григорян: Правительство Армении считает приоритетом установление мира в регионе Правительство Армении считает своим приоритетом установление прочного и долгосрочного мира в регионе.
В регионе
3 июля 2024 г. 19:09
Григорян: Правительство Армении считает приоритетом установление мира в регионе

Правительство Армении считает своим приоритетом установление прочного и долгосрочного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в ходе приема в американском посольстве в Ереване по случаю Дня независимости США.

"Одним из важнейших условий становления стабильной демократии является мир. Для правительства Армении является приоритетом установление стабильного и долгосрочного мира в регионе. В этом контексте мы высоко оцениваем последовательные шаги американской стороны, направленные на реализацию повестки мира", - сказал вице-премьер.

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