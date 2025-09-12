Григорян обсудил в Берлине Вашингтонские договоренности с Азербайджаном
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 17:17
Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в Берлине обсудил Вашингтонские договоренности с государственным секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.
Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе переговоров Григорян представил результаты достигнутых в Вашингтоне договоренностей (с Азербайджаном и США - ред.) и указал на создаваемые ими экономические возможности для всего региона Южного Кавказа.
Госсекретарь, в свою очередь, высоко оценил усилия, направленные на обеспечение стабильного и долгосрочного мира в регионе.
Последние новости
18:50
Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"Другие страны
18:43
Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-АнджелесеИндивидуальные
18:40
Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войнуДругие страны
18:32
Кюршат Зорлу: С запуском Зангезурского коридора регион станет важным центром стабильностиВнешняя политика
18:24
В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды "Боржоми"В регионе
18:19
Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром КылычемВ регионе
18:12
Фото
Туристические возможности Азербайджана представлены в ЯпонииТуризм
18:05
Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершенИнфраструктура
17:54