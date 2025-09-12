Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Григорян обсудил в Берлине Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 17:17
    Григорян обсудил в Берлине Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

    Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в Берлине обсудил Вашингтонские договоренности с государственным секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.   

    Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В ходе переговоров Григорян представил результаты достигнутых в Вашингтоне договоренностей (с Азербайджаном и США - ред.) и указал на создаваемые ими экономические возможности для всего региона Южного Кавказа.

    Госсекретарь, в свою очередь, высоко оценил усилия, направленные на обеспечение стабильного и долгосрочного мира в регионе.

    Армения Азербайджан Южный Кавказ Вашингтон Берлин Армен Григорян
    Almaniya Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş səyləri yüksək qiymətləndirib
    Grigoryan discusses Washington agreements with Azerbaijan in Berlin

