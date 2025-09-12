Григорян обсудил в Берлине Вашингтонские договоренности с Азербайджаном

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в Берлине обсудил Вашингтонские договоренности с государственным секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе переговоров Григорян представил результаты достигнутых в Вашингтоне договоренностей (с Азербайджаном и США - ред.) и указал на создаваемые ими экономические возможности для всего региона Южного Кавказа.

Госсекретарь, в свою очередь, высоко оценил усилия, направленные на обеспечение стабильного и долгосрочного мира в регионе.