Almaniya Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş səyləri yüksək qiymətləndirib
Region
- 12 sentyabr, 2025
- 17:26
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Berlində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Geza Andreas fon Gayr ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Danışıqlar zamanı A.Qriqoryan Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların nəticələrini təqdim edib və onların bütün Cənubi Qafqaz regionu üçün yaratdığı iqtisadi imkanları qeyd edib.
Dövlət katibi öz növbəsində regionda sabit və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş səyləri yüksək qiymətləndirib.
Son xəbərlər
18:47
Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcəkDigər ölkələr
18:43
"Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirirTurizm
18:27
Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşübRegion
18:23
Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirikRegion
18:16
Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilibDigər
18:16
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıbBiznes
18:13
Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlibFərdi
18:04
Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcəkXarici siyasət
18:00
Foto