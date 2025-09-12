İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Almaniya Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş səyləri yüksək qiymətləndirib

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 17:26
    Almaniya Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş səyləri yüksək qiymətləndirib

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Berlində Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Geza Andreas fon Gayr ilə Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Danışıqlar zamanı A.Qriqoryan Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların nəticələrini təqdim edib və onların bütün Cənubi Qafqaz regionu üçün yaratdığı iqtisadi imkanları qeyd edib.

    Dövlət katibi öz növbəsində regionda sabit və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsinə yönəlmiş səyləri yüksək qiymətləndirib.

