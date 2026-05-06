Григорян и Гроно обсудили региональные вопросы

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно обсудили региональные вопросы.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом Григорян написал в соцсетях.

"В ходе встречи мы с удовлетворением отметили важность саммита Европейского политического сообщества и первого саммита Армения-ЕС, состоявшихся в Ереване на днях. Мы обсудили ситуацию в области региональной безопасности", - отметил он.