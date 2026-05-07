    Бакинский метрополитен внесет изменения в график движения поездов

    • 07 мая, 2026
    • 12:26
    Бакинский метрополитен внесет изменения в график движения поездов

    ЗАО "Бакинский метрополитен" в связи с 9 мая - Днем Победы над фашизмом, а также другими нерабочими днями внесет изменения в график движения поездов.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, 9 и 11 мая движение поездов на участке "28 Мая - Ахмедли" и в обратном направлении будет регулироваться с интервалом в 2 минуты 30 секунд, а 10 мая - в 3 минуты.

    На Фиолетовой линии, а также на участках "Джафар Джаббарлы - Хатаи" и "Ази Асланов - Ахмедли" интервал не изменится.

    9 и 11 мая движение поездов в направлении "Бакмиль" и в обратном направлении будет осуществляться по субботнему расписанию, а 10 мая - по воскресному.

    Помимо изменения режима работы, на станциях будет усилен контроль, а также выделены дополнительные сотрудники в соответствии с графиком дежурств.

    В зависимости от пассажиропотока при необходимости на линию будут выведены резервные поезда.

    Бакинский метрополитен График движения поездов
    Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

