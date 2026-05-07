    • 07 мая, 2026
    • 12:12
    Госсекретарь: Германия и Европа заинтересованы в зеленой энергии из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

    Глобальный энергетический переход диктует новые правила игры, превращая Каспийский регион из поставщика ископаемого топлива в важнейший хаб "зеленой энергетики" для всей Европы. Сегодня Азербайджан стоит на пороге масштабной трансформации: от использования существующих трубопроводных мощностей до внедрения технологий производства "зеленого водорода" , которые обеспечат энергетическую безопасность Европейского союза (ЕС).

    О том, как Германия намерена поддерживать Баку в реализации потенциала возобновляемых источников энергии, роли Среднего коридора в обеспечении устойчивых цепочек поставок и значении цифровизации для экономики будущего, в эксклюзивном интервью Report рассказал государственный секретарь парламента Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Йоханн Саатхофф.

    Представляем интервью читателям:

    - Господин Саатхофф, выступая на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития, вы акцентировали внимание на необходимости ускорения энергоперехода. С учетом потенциала Азербайджана в акватории Каспийского моря, каким образом Германия намерена содействовать стране в ее стремлении стать крупным экспортером "зеленой энергии" в Европу?

    - Для Европы в целом, а не исключительно для Германии, принципиально важно обеспечить доступ к значительным объемам зеленых ресурсов. Речь идет о ресурсах, передаваемых не только в форме электронов по проводам, но и в молекулярном виде.

    В данном контексте трубопроводная инфраструктура обретает совершенно иное значение, так как объем энергии, транспортируемый через трубу, существенно превышает пропускную способность электрических сетей. Это колоссальные масштабы. Связь между регионами, в частности между Азербайджаном и другими частями мира и Европой, должна быть выстроена.

    - Рассматривает ли Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития конкретные финансовые механизмы или программы технической помощи для реализации проектов в сфере "зеленого водорода" в Азербайджане?

    - Безусловно, да. Важен не только экспорт ископаемого топлива, но и осознание высокого потенциала страны. Азербайджан располагает колоссальными ресурсами возобновляемой энергии, а также опытом в области индустриализации, производства водорода и его доставки по трубопроводам в Европу. Это огромные экономические перспективы. Если бы я принимал решения в Азербайджане, я бы активно развивал именно это направление.

    - Германия последовательно поддерживает укрепление региональной взаимосвязанности. Какую роль, по вашей оценке, играет Средний коридор в обеспечении устойчивых цепочек поставок между Азией и Европой, и готово ли BMZ участвовать в создании экологичной логистической инфраструктуры вдоль этого маршрута?

    - Это безусловно значимая инициатива, играющая существенную роль. Один из определяющих факторов для данной магистрали - стабильность и наличие унифицированных правил.

    Мы уже сформировали нормативно-правовую основу для функционирования этого направления, и оно является для нас крайне приоритетным.

    - Как министерство оценивает потенциал цифровизации транспортных коридоров через Азербайджан в качестве инструмента повышения прозрачности и операционной эффективности региональной торговли?

    - Да, цифровизация представляет собой фундамент экономики ближайших десятилетий. Совершенно необходимо цифровизировать не только мировое пространство в целом, но и отдельные регионы. Нам нужно быть тесно и надежно связанными друг с другом. Объединяя наши общества и государства, мы содействуем совместному экономическому росту, чтобы обе стороны могли извлекать выгоду из этого прогресса.

    Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Йоханн Саатхофф Экспорт зеленой энергии Азербайджан Европа
    Dövlət katibi: "Almaniya və Avropa Azərbaycandan ixrac olunan "yaşıl enerji"də maraqlıdır" - MÜSAHİBƏ
    State secretary: Germany, Europe interested in green energy from Azerbaijan - INTERVIEW

