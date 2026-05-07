Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нефть марки Brent подорожала до $101,84 за баррель

    Энергетика
    • 07 мая, 2026
    • 10:14
    Нефть марки Brent подорожала до $101,84 за баррель

    Цены на нефть незначительно повысились после резкого снижения днем ранее на сообщениях о прогрессе в мирных переговорах между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,56%) до $101,84 за баррель.

    Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,53%), до $95,58 за баррель.

    Вчера сообщалось о том, что Иран и США согласовали взаимные уступки в рамках прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Далее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран все еще рассматривают предложения американской стороны по урегулированию конфликта, и позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане.

    Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Цена на нефть Нефть марки Brent
    Brent crude rises to $101.84 per barrel

    Последние новости

    11:55

    Анар Багиров: Число участников экзамена в адвокаты стало рекордным с 2018 года

    Внутренняя политика
    11:54

    Амруллаев: Образование - не только передача знаний, но и формирование мировоззрения учащихся

    Наука и образование
    11:53

    Госбюджет Азербайджана за 4 месяца исполнен с профицитом в 3 млрд манатов

    Финансы
    11:49

    В поселке Сарай взорвался автомобиль, есть пострадавший

    Происшествия
    11:45

    Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военных

    Другие страны
    11:44

    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%

    Бизнес
    11:36
    Фото

    Азербайджан и Монголия подписали соглашение о воздушном сообщении

    Инфраструктура
    11:30

    В Азербайджане с начала года застрахованы 44,8 тыс. человек

    Финансы
    11:30
    Видео

    В Балакене строят новую канатную дорогу

    Инфраструктура
    Лента новостей