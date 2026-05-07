Нефть марки Brent подорожала до $101,84 за баррель

Цены на нефть незначительно повысились после резкого снижения днем ранее на сообщениях о прогрессе в мирных переговорах между США и Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,57 (0,56%) до $101,84 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,5 (0,53%), до $95,58 за баррель.

Вчера сообщалось о том, что Иран и США согласовали взаимные уступки в рамках прекращения конфликта на Ближнем Востоке. Далее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о том, что Тегеран все еще рассматривают предложения американской стороны по урегулированию конфликта, и позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане.