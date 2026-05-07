Пакистан предостерег Индию от попыток эскалации конфликта

Пакистан заявил о готовности жестко реагировать на любые атаки на фоне годовщины прошлогоднего четырехдневного вооруженного конфликта с Индией.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные информационные порталы со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Пакистанские военные заявили, что любые "враждебные намерения" в отношении страны будут встречены "большей силой, точностью и решимостью", чем во время боевых действий мая 2025 года, которые в Исламабаде назвали "Марка-е-Хак" ("Битва за истину").

В мае 2025 года Индия и Пакистан обвинили друг друга в эскалации конфликта после теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире.

7 мая прошлого года Индия нанесла удары по территории Пакистана, после чего последовали ответные действия Исламабада, включая применение беспилотников, ракет и артиллерии. В ходе обмена ударами с обеих сторон погибли десятки человек.

Прекращение огня было достигнуто 10 мая при посредничестве США.