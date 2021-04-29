Григол Лилуашвили: Во время Карабахской войны против Грузии велась кампания

"На фоне военных действий в Карабахе заинтересованные стороны использовали все методы и средства для того, чтобы война нанесла Грузии максимальный ущерб".

"На фоне военных действий в Карабахе заинтересованные стороны использовали все методы и средства для того, чтобы война нанесла Грузии максимальный ущерб".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая с ежегодным отчетом в парламенте заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили.

По его словам, главным вызовом для Грузии в 2020 году стала война между соседними странами: "Во время войны Грузия столкнулась со многими рисками, но нам удалось их успешно предотвратить".

Глава СГБ отметил, что в двух регионах Грузии, где проживают этнические армяне и азербайджанцы, проводилась информационная кампания, целью которой было разжечь вражду на этнической и религиозной почве.

Г.Лилуашвили заявил, что возглавляемая им организация справилась с провокациями.