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    Греческий суд отказался выдавать Анкаре трех турецких офицеров

    Греческие судьи сочли, что жизнь турецких офицеров будет находиться под большой угрозой в случае их выдачи

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Афин в понедельник решил не выдавать Анкаре трех турецких военнослужащих, бежавших на вертолете 16 июля после попытки государственного переворота в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, греческие судьи сочли, что жизнь турецких офицеров будет находиться под большой угрозой в случае их выдачи. Такое же мнение высказал и прокурор.

    Во вторник будет рассмотрено дело еще пяти турецких военнослужащих.

    Восемь турецких военных утверждали, что они не причастны к попытке государственного переворота. По их словам, в случае возвращения в Турцию им угрожает казнь. Анкара неоднократно требовала выдать военнослужащих.

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