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    Гражданин Армении попытался провезти через границу Грузии лекарства на $17 тыс

    В регионе
    • 02 октября, 2026
    • 12:12
    Гражданин Армении попытался провезти через границу Грузии лекарства на $17 тыс

    Гражданин Армении попытался тайно провезти через таможенно-пропускной пункт Садахло в Грузии лекарственные средства стоимостью 44,9 тыс лари (17 249 долларов США - ред.).

    Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Следственная служба Министерства финансов Грузии.

    Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных на основании оперативных данных, в легковом автомобиле, которым управлял гражданин Армении, были обнаружены различные виды лекарственных средств, скрытых от таможенного контроля.

    По данным следствия, лекарства хранились в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике автомобиля.

    По факту ведется расследование по части 2 статьи 214 УК Грузии, по которой нарушителю может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы.

    Контрабанда Грузия Армения
    Ermənistan vətəndaşı Gürcüstan sərhədindən 17 min dollarlıq dərman keçirməyə cəhd edib
    MiniBoss
    MiniBoss

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