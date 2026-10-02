Гражданин Армении попытался провезти через границу Грузии лекарства на $17 тыс

Гражданин Армении попытался тайно провезти через таможенно-пропускной пункт Садахло в Грузии лекарственные средства стоимостью 44,9 тыс лари (17 249 долларов США - ред.).

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Следственная служба Министерства финансов Грузии.

Сообщается, что в результате мероприятий, проведенных на основании оперативных данных, в легковом автомобиле, которым управлял гражданин Армении, были обнаружены различные виды лекарственных средств, скрытых от таможенного контроля.

По данным следствия, лекарства хранились в специально оборудованном тайнике в газовом баллоне, расположенном в багажнике автомобиля.

По факту ведется расследование по части 2 статьи 214 УК Грузии, по которой нарушителю может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы.