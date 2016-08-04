Граждане Турции после попытки переворота продали почти 11 млрд. долларов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Граждане Турции за две недели после попытки военного переворота продали 10,825 млрд. долларов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, по данным центрального банка страны, объемы депозитов в американской валюте в Турции за период c 15 по 29 июля снизились на 6,2%: с 174,1 долларов до 163,3 млрд. долларов.

Ранее сообщалось, что турецкая экономика потеряла 300 млрд. турецких лир (100 млрд. долларов) из-за попытки военного переворота в стране.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал инвесторов продолжать вкладывать финансовые средства в страну.