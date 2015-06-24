Граждане Таджикистана, воюющие на стороне террористов за рубежом, могут лишиться гражданства

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана поддержали сегодня большинством голосов законопроект "О гражданстве РТ", предложенный правительством республики, сообщает Report со ссылкой на Avesta.tj.

По словам Омбудсмена Зарифа Ализода, лица из числа граждан республики автоматически будут лишены гражданства, если они воюют в составе террористических организаций за рубежом.

Также согласно нормам нового закона, если иностранным гражданам и лицам без гражданства было отказано в получении гражданства Таджикистана, то они могут только через год повторно обратиться с новой просьбой о получении гражданства.