Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Граждане Казахстана активно голосуют в Баку

    В регионе
    15 марта, 2026
    17:52
    Граждане Казахстана активно голосуют в Баку

    На участке в посольстве Казахстана в Баку активно проходит голосование в рамках референдума по новой Конституции.

    Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Казахстана в Баку.

    Отмечается, что по состоянию на 16:00 часов местного времени проголосовало 162 из 200 зарегистрированных избирателей.

    Среди голосующих - студенты азербайджанских вузов, сотрудники международных организаций и филиалов казахстанских компаний в Азербайджане, туристы, а также родители и преподаватели казахстанских школьников, прибывших в Баку для участия в международной STEM-олимпиаде.

    Напомним, что избирательный участок при посольстве будет открыт для голосования до 20:00 по времени Баку.

    Референдум в Казахстане посольство Казахстана Гососующие в Баку
    Фото
    Bakıdakı Qazaxıstan səfirliyində səsvermə keçirilir
    Последние новости

    18:48

    "Кайзерслаутерн" разгромил "Карлсруэ" в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голом

    Футбол
    18:38

    Канада и Северная Европа договорились наращивать оборонное производство

    Другие страны
    18:23

    В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации ислама

    Внешняя политика
    18:17

    Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человек

    Другие страны
    18:11
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 18 человек- ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:04

    КСИР ударил ракетами "Саджил" по командным центрам ВВС Израиля

    В регионе
    17:52
    Фото

    Граждане Казахстана активно голосуют в Баку

    В регионе
    17:33

    Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 70% - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    17:30

    УЕФА сообщил об отмене матча между сборными Испании и Аргентины в Катаре

    Футбол
    Лента новостей