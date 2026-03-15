Граждане Казахстана активно голосуют в Баку
В регионе
- 15 марта, 2026
- 17:52
На участке в посольстве Казахстана в Баку активно проходит голосование в рамках референдума по новой Конституции.
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Казахстана в Баку.
Отмечается, что по состоянию на 16:00 часов местного времени проголосовало 162 из 200 зарегистрированных избирателей.
Среди голосующих - студенты азербайджанских вузов, сотрудники международных организаций и филиалов казахстанских компаний в Азербайджане, туристы, а также родители и преподаватели казахстанских школьников, прибывших в Баку для участия в международной STEM-олимпиаде.
Напомним, что избирательный участок при посольстве будет открыт для голосования до 20:00 по времени Баку.
