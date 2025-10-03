Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Граждане Индии устроили драку с поножовщиной в Ереване

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 12:45
    Граждане Индии устроили драку с поножовщиной в Ереване

    Четверо граждан Индии попали в больницу в результате драки в одном из хостелов в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Отмечается, что между ними развязался спор, который перерос в потасовку и поножовщину.

    В МВД сообщили, что четверо из них доставлены в один из медицинских центров с ранениями, двое из которых в тяжелом состоянии.

    Заведено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Индия Армения драка госпитализация
    Лента новостей