Граждане Индии устроили драку с поножовщиной в Ереване
В регионе
- 03 октября, 2025
- 12:45
Четверо граждан Индии попали в больницу в результате драки в одном из хостелов в Ереване.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что между ними развязался спор, который перерос в потасовку и поножовщину.
В МВД сообщили, что четверо из них доставлены в один из медицинских центров с ранениями, двое из которых в тяжелом состоянии.
Заведено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.
Последние новости
13:16
Фото
Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"Медиа
13:10
Фото
Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистикиВнешняя политика
13:10
III Игры СНГ: Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
13:08
В PASHA Holding призвали к усилению гражданского надзора за рыночной конкуренциейБизнес
13:05
В Азербайджане предлагается разработать карты конкуренцииБизнес
13:03
Полиция Германии заметила над бельгийской военной базой 15 БПЛАДругие страны
12:54
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42В регионе
12:54
Фото
Видео
Азербайджан начал экспорт электродов в ТуркменистанПромышленность
12:54