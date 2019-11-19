Опрос: Большинство граждан Грузии положительно оценивают отношения с Азербайджаном

В Грузии 63% опрошенных положительно оценили отношения страны с Азербайджаном.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете Международного Республиканского института США (IRI) по итогам проведенного в Грузии опроса.

Respondetlərin 20%-i Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinin nə yaxşı, nə pis, 13%-i isə pis olduğunu qənaətindədir.

20% респондентов считают, что грузино-азербайджанские связи ни хорошие ни плохие, а 13% полагают, что отношения между двумя странами плохие.

Только 4% респондентов не ответили на данный вопрос.

14% респондентов считают, что Азербайджан является самым важным политическим партнером, а 22% назвали соседнюю страну самым важным экономическим партнером. 6% опрошенных считают, что от Азербайджана исходит основная политическая угроза, а 8% - основная экономическая угроза.

Отметим, что опрос проводился во всех регионах страны с 10 сентября по 14 октября, за исключением оккупированных территорий Грузии. В опросе приняли участие 1 500 респондентов.