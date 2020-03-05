​Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу с İD картами.

Граждане Армении и Грузии получат возможность пересекать границу с идентификационными (İD) картами.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян.

"Армения и Грузия подписали меморандум о намерениях. В результате его реализации граждане получат возможность пересекать границу с ID-картами. Мы договорились перейти к реализации этой договоренности", - отметил премьер.

Отметим, что договоренность была достигнута в ходе официального визита Пашиняна в Грузию 3-4 марта. До сих пор граждане обеих стран могли пересекать границу только с обычными или биометрическими паспортами. Когда решение вступит в силу, пока неясно.

Отметим, что в настоящее время граждане Украины и Турции могут пересекать грузинскую границу с идентификационными картами.