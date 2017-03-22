Граждане Армении были задержаны за попытку ввоза из Грузии ПЗРК "Игла"

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении задержала двоих граждан страны по подозрению в транспортировке из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Согласно сообщению, СНБ Армении в марте получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК "Игла".

"В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пусковой механизм с ракетой 9М39", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Согласно сообщению, предпринимаются меры по выявлению других лиц, имеющих отношение к незаконному обороту оружия.