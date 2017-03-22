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    Граждане Армении были задержаны за попытку ввоза из Грузии ПЗРК "Игла"

    Служба национальной безопасности Армении задержала двоих граждан страны по подозрению в транспортировке из Грузии ПЗРК Игла

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении задержала двоих граждан страны по подозрению в транспортировке из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

    Согласно сообщению, СНБ Армении в марте получила сведения о намерении ввезти из Грузии в Армению контрабандным путем ПЗРК "Игла".

    "В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят пусковой механизм с ракетой 9М39", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

    Согласно сообщению, предпринимаются меры по выявлению других лиц, имеющих отношение к незаконному обороту оружия.

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