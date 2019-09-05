Граждан Армении массово депортируют на родину из стран ЕС

Темпы депортации граждан Армении из стран Евросоюза сохранились после ужесточения миграционной политики и политических изменений, произошедших в стране в прошлом году. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "168 жам".

По сведениям газеты, сегодня из Германии чартерным рейсом будет депортировано более 40 человек. Это уже второй чартер за год.

"В настоящее время отправляют также граждан, получивших политическое убежище. С 2014 года вступило соглашение между Арменией и Евросоюзом, согласно которому страна должна принимать обратно тех граждан, которые нарушили правила въезда или проживания в ЕС", - отмечает издание.