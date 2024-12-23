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Готовится карта тюркского мира

Готовится карта тюркского мира 11:18
В регионе
23 декабря 2024 г. 11:48
Готовится карта тюркского мира

Готовится общая карта Организации тюркских государств и карта тюркского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на "TRT Haber", об этом заявил начальник Главного управления картографии Министерства национальной обороны Турции, генерал-лейтенант Осман Альп.

В этой связи руководители картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) провели первое совещание с участием глав картографических учреждений стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ, а также военных атташе.

"На первой встрече, состоявшейся в Анкаре, достигнут консенсус относительно реализации сотрудничества между странами СНГ в области картографии, а именно подготовки общей карты Организации тюркских государств и карты тюркского мира", - сказал Альп.

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