Государственный секретарь США: Сирия создает условия для нарушения стабильности Турции

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Сирия создает условия для нарушения стабильности не только в Израиле, но и в Турции и Иордании".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом в интервью местному телеканалу Иордании заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя ситуацию в Ираке и Сирии.

"Мы хотим вывода сил Ирана из Сирии, Ирака, Йемена и Ливана. Иран своим существованием в этих странах угрожает их стабильности. Некоторые боевики ИГИЛ создают угрозу в Ираке. Об этом говорит и премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади. Мы расценим этот вопрос с правительством Ирака. До искоренения угроз мы останемся в Ираке", - подчеркнул он.

Р.Тиллерсон заявил, что военное присутствие США в Сирии зависит от уверенности полного поражения ИГИЛ: "Пока не удостоверимся в этом, мы останемся в Сирии. Это принесет стабильность".