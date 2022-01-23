Государственный долг Армении продолжает расти

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, способствовал быстрому увеличению государственного долга стран с целью устранения или смягчения негативных последствий. Конечно, ожидалось, что правительству Армении также придется привлекать новые д

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, способствовал быстрому увеличению государственного долга стран с целью устранения или смягчения негативных последствий. Конечно, ожидалось, что правительству Армении также придется привлекать новые долги, учитывая, что в 2020 году экономика Армении зарегистрировала спад на 7,4%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, действующая власть в течение 2021 года увеличила долг страны на 1,25 млрд долларов США или 16,1%. Самый высокий показатель роста государственного долга был зафиксирован в год мирового кризиса - в 2009 году, когда за один год госдолг увеличился на 1,46 миллиарда долларов США.

Примечательно, что в 2021 году долг увеличился за счет увеличения внутреннего долга, в частности, внешний долг увеличился на 585,5 млн долларов США или 10,4%, а внутренний на 674 млн долларов США или 35,3%.

Резкий рост внутреннего долга имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является то, что обслуживание долга зависит от колебаний валютных курсов, а отрицательным является то, что процентная ставка по драмовому долгу выше в несколько раз, в результате чего обслуживание долга становится более дорогим для государственного бюджета.

Часть взятого в 2021 году государственного долга была направлена правительством Армении на увеличение валютных резервов, а размер долга Центробанка остался практически прежним, составив 457,7 млн долларов США. Правительство не потратило часть возросшего долга, создав себе подушку финансовой устойчивости, однако проценты за взятые суммы циркулируют.

Стоит отметить, что в течение прошлого года большая часть заемных средств была потрачена на асфальтирование, субсидирование сельхозкредитов, модернизацию ирригационной системы и прочее, что не в полной мере способствовало выходу экономики Армении из кризиса 2020 года.

В результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения республики составил 3 112 долларов США, только в 2021 году госдолг на душу населения увеличился на 420,4 долларов США.