Госсекретарь США намерен встретиться с властями Турции и России для обсуждения сирийского кризиса

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что в ближайшие дни встретится с представителями властей России, Саудовской Аравии, Турции и Иордании для обсуждения сирийского кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Гарсиа-Маргальо и Марфилем.

Ранее Джон Керри, выступая на прошлой неделе в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, заявил, что в Сирии сложилась крайне напряженная ситуация, и если этот конфликт "приведет к взрыву", то с последствиями столкнутся все без исключения.

По словам госсекретаря, сирийский кризис "представляет собой серьезную проблему". "Ситуация в Сирии - это катастрофа, это человеческая трагедия, которая свидетельствует о необходимости того, чтобы все политики нашли решение данной проблемы, - продолжил он. - Сейчас ситуация там чревата несколькими опасными последствиями".