Госсекретарь США встретился с президентом Казахстана

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Продолжается визит Государственного секретаря США Джона Керри в Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Д.Керри в Астане.

"Недавно в Нью-Йорке я встречался с Президентом США Бараком Обамой, мы обговорили вопросы двустороннего взаимодействия. С первых дней Независимости нашей республики, которой в декабре исполнится 24 года, мы сотрудничаем с Вашей страной, и казахстанский народ благодарен за постоянную поддержку нашего суверенитета и развития экономики. - сказал Н.Назарбаев. - Сегодня в нашей стране действует порядка 500 компаний с участием американского капитала. Мы нацелены на продолжение данной работы".

Государственный секретарь США отметил, что высоко оценивает итоги переговоров Н.Назарбаева с Б.Обамой в Нью-Йорке, в ходе которых были обсуждены такие вопросы, как нераспространение ядерного оружия, противодействие вооруженному экстремизму, ситуация в Афганистане и другие.

"США, действительно, являются одним из крупных инвесторов Казахстана. Сегодня я встречался с представителями Американской торговой палаты в Казахстане, и они выразили свое удовлетворение тем прогрессом, который достигнут ими в Вашей стране", - сказал Государственный секретарь США.