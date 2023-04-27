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Госминистр ОАЭ подчеркнул растущую роль Туркменистана в глобальной энергетической безопасности

Госминистр ОАЭ подчеркнул растущую роль Туркменистана в глобальной энергетической безопасности Ускоряющийся энергетический переход еще больше подчеркивает важнейшую роль Туркменистана в поддержании глобальной энергетической безопасности как стабильного и надёжного поставщика углеводородных ресурсов и как страны, поддерживающей развитие возобновляем
В регионе
27 апреля 2023 г. 19:25
Госминистр ОАЭ подчеркнул растущую роль Туркменистана в глобальной энергетической безопасности

Ускоряющийся энергетический переход еще больше подчеркивает важнейшую роль Туркменистана в поддержании глобальной энергетической безопасности как стабильного и надёжного поставщика углеводородных ресурсов и как страны, поддерживающей развитие возобновляемых и устойчивых источников энергии.

Как передает Report, об этом заявил государственный министр ОАЭ, член совета директоров Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), Фонда развития Абу-Даби Ахмед Али Аль Сайег, выступая на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, который открылся в среду в Дубае.

В данной связи Аль Сайег подчеркнул, что такая значимость Туркменистана только продолжит расти. При этом он отметил, что ОАЭ, которые более чем двадцать лет задействованы в энергетическом секторе Туркменистана, расширяют присутствие своих компаний в туркменской экономике посредством инвестиций. Государственный министр выразил уверенность, что динамичное двустороннее партнёрство будет только усиливать позицию Туркменистана в качестве важнейшего глобального поставщика энергии.

ОАЭ также готовы тесно сотрудничать с Туркменистаном в других стратегических направлениях, таких, как развитие портов, транспорта и логистики, а также в области решения задач, связанных с изменением климата, продолжил Аль Сайег.

В своем выступлении государственный министр ОАЭ также подчеркнул, что визиты в ОАЭ председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в феврале 2023 года и ноябре 2022 года соответственно послужили дальнейшему расширению конструктивных и дружественных отношений.

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