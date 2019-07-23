Госдума России упростила порядок получения вида на жительства некоторым категориям иностранцев

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект об упрощении порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лицам без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Отныне расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. В первую очередь такой режим распространился на лиц, родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР, на лиц моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также на тех, чьи родители или дети - граждане РФ и постоянно в ней проживают.

На вид на жительство могут рассчитывать и лица до 18 лет, признанные по закону другого государства недееспособными, чьи родители либо также получают вид на жительство, либо постоянно находятся на территории РФ, а также дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданство РФ в установленном порядке, но и не имеющие гражданство иностранного государства. Упрощенный режим также вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России.

С шести до четырех месяцев сокращается срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство. Новеллой также является введение бессрочного вида на жительство. Однако вид на жительство будет аннулирован, если непрерывно в течение любых двух календарных лет после его получения иностранный гражданин не уведомит о подтверждении своего проживания в РФ территориальные органы МВД.

Помимо этого, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России, состоящим в браке с гражданами РФ и инвестирующим в российскую экономику в объеме, который определит кабмин. В этот же перечень попадают те, кто поступил на военную службу и стал участником программы по переселению соотечественников, граждане Украины, постоянно проживавшие там лица без гражданства, которые признаны беженцами и получили убежище в РФ.

Как заметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, те, кто связан с Россией "своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой". Он подчеркнул, что "все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки".