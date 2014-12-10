Госдума РФ ратифицировала договор о присоединении Армении к ЕАЭС

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Госдума России ратифицировала договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, это решение депутаты приняли единогласно.

Договор был подписан на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске 10 октября президентами России, Белоруссии, Казахстана и Армении. Он является базовым документом, определяющим договоренности РФ, Белоруссии и Казахстана по условиям присоединения Армении к ЕАЭС и направлен на формирование правовой основы функционирования общего союза.

Согласно договору, Армения становится полноправным членом ЕАЭС с момента вступления договора в силу, то есть после завершения всех страновых ратификационных процедур, но не ранее 1 января 2015 года.