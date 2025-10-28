Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу
- 28 октября, 2025
- 14:09
Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.
При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
