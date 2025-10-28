Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 14:09
    Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

    Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

    При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Россия срочная служба Госдума призыв на военную службу
    Rusiya Dövlət Duması illik həqiqi hərbi çağırışla bağlı qanun qəbul edib

    Последние новости

    14:23

    Лукашенко: Нужно остановить гонку вооружений, а не смотреть через прицел автомата

    В регионе
    14:18
    Фото

    Азербайджан и Беларусь подписали совместный протокол о расширении экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    14:16

    Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси развитие двусторонних связей

    Внешняя политика
    14:11

    ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВП

    Финансы
    14:09

    Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

    В регионе
    14:08

    Токаев и Стубб заявили о поддержке развития ТМТМ

    Другие страны
    14:05

    Центробанк Азербайджана намерен укрепить финансовую устойчивость страхового сектора

    Финансы
    14:01

    Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" превысил 133 млн манатов

    Финансы
    13:59

    Из-за урагана "Мелисса" на Ямайке погибли три человека, 13 пострадали

    Другие страны
    Лента новостей