Госдума решит вопрос штрафов депутатов за прогулы

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Госдума на заседании в среду рассмотрит поправки в регламент палаты, которые вводят денежные штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний.

Как передает Report, за прогул одного пленарного заседания устанавливается штраф в размере 1/6 месячной зарплаты.

В течение пленарного заседания регистрация проходит три раза: в 10:00, в 12:30 и в 16:00, депутат должен зарегистрироваться хотя был один раз, чтобы считаться присутствующим на заседании палаты в этот день.

В соответствии с поправками виновность будет выявлять комитет палаты по регламенту и организации работы.

По словам члена комитета Госдумы по регламенту и организации работы палаты Владимира Позднякова, вопрос заключается в том, будет ли карточка для голосования оставаться в зале пленарных заседаний, или депутат обязан будет всегда носить ее с собой. Если карточка для голосований, как и сейчас, будет находиться в зале пленарных заседаний постоянно, то за отсутствующего депутата сможет регистрироваться и голосовать его сосед. В таком случае система штрафов, по его словам, работать не будет.

Поправки в регламент были подготовлены представителями руководства всех четырех думских фракций. Комитет по регламенту отметил, что замечаний к проекту поправок в регламент у него не имеется.