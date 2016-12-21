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    Госдума приняла заявление о необходимости дополнительных мер безопасности для российских дипломатов

    За принятие заявления проголосовали 428 депутатов, один воздержался

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы приняли заявление о необходимости дополнительных мер безопасности для российских дипломатических представительств за границей и призвали парламенты всех стран сплотиться для эффективного противостояния терроризму.

    Как сообщает Report, со ссылкой на РИА Новости, заявление принято  в связи с  убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

    В заявлении отмечается, что "виновные в совершении этой чудовищной провокации, как исполнители, так и те, кто направлял руку террориста, разжигая чувства русофобии, межнациональной, межрелигиозной и межконфессиональной вражды, экстремизма и фанатизма, должны понести заслуженное наказание".

    За принятие заявления проголосовали 428 депутатов, один воздержался.

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