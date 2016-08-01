​Госдолг Армении с начала года увеличился на четверть миллиарда долларов США

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Совокупный государственный долг Армении на конец июня 2016 года составил 5 345,2 млн. долларов США, увеличившись с начала года на 5,3% или на 267,5 млн. долларов США, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно данным Национальной статистической службы Армении, внешний госдолг республики на конец июня 2016 года составил 4 470,3 млн. долларов США, увеличившись на 0,88% или на 39,3 млн. долларов США по сравнению с прошлым месяцем.

В структуре внешнего госдолга около 3 973,2 млн. долларов США приходятся на задолженность правительства Армении (рост на 31,2 млн. долларов США), а долг Центробанка республики составляет 497,1 млн. долларов (рост на 8 млн. долларов США).

Согласно госбюджету Армении, госдолг страны в 2016 году к ожидаемому ВВП составит 49,4%.