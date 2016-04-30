Госдолг Армении продолжает расти, доходы бюджета сократились – СМИ

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Госдолг Армении продолжает неуклонно расти. На положение апреля долг составил $5 млрд. 196 млн.

Как передает Report, об этом пишет газета «Айкакан жаманак».

Фактически, за текущий год госдолг вырос на $576 млн.

Издание отмечает, что этот показатель превышает прошлогодний на 12.4%. В то же время в этот период сократились доходы госбюджета. Если в первом квартале 2015-ого доходы государственного бюджета составляли $517 млн., то в этом – $500 млн.

«Одним словом, госдолг вырос на 12.5%, доходы госбюджета сократились на 3.2%. А это показывает, что Армения существует за счет долгов», – пишет «АЖ».