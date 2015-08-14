Госдеп США: Турция не будет проводить авиаудары по ИГ в Сирии вне международной коалиции

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Власти Турции согласились с предложением США не проводить самостоятельных авиаударов по позициям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии вне операций международной антитеррористической коалиции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы попросили турецкие власти не предпринимать самостоятельных авиаударов по (позициям) ИГ в Сирии, пока Турция полностью не интегрируется в международную антитеррористическую коалицию, чтобы обеспечить безопасность проводимых воздушных операций для коалиции в очень плотном воздушном пространстве. И турки согласились", - отметил он на регулярном брифинге.

В конце июля турецкие власти заявили о том, что будут активно участвовать в воздушных операциях международной коалиции против ИГ.