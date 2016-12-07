Госдеп: Ремарка постпреда США в ООН о "геноциде армян" не является свидетельством сдвига в политике администрации

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер прокомментировал ремарку постпреда США в ООН Саманты Пауэр, в которой она упомянула отрицание "геноцида армян".

Как сообщает Report со ссылкой на news.am, по его словам, ремарку С.Пауэр необходимо рассматривать в контексте чествования усилий нобелевского лауреата Эли Визеля по повышению осведомленности о Холокосте.

"И, конечно же, ее замечание не является свидетельством какого-либо сдвига в политике администрации", - заявил Тонер.

Напомним, ранее в армянских СМИ была опубликована информация о том, что С.Пауэр, выступая на мероприятии, посвященном нобелевскому лауреату еврейского происхождения Эли Визелю, также затронула тему отрицания так называемого "геноцида армян", несмотря на то, что США на официальном уровне не признают этот "геноцид".