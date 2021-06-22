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Госдеп прокомментировал проведенные в Армении выборы

Госдеп прокомментировал проведенные в Армении выборы Власти США рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Армении в целях развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.
В регионе
22 июня 2021 г. 08:44
Госдеп прокомментировал проведенные в Армении выборы

Власти США рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Армении в целях развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов.

"Мы призываем все стороны уважать верховенство закона и демократические принципы, а также с нетерпением ждем работы с новым правительством для развития наших двусторонних отношений и сотрудничества", - говорится в распространенном Госдепом письменном заявлении Прайса. "США привержены укреплению партнерства с Арменией на основе общих демократических ценностей. Мы высоко ценим Армению за прогресс, достигнутый в проведении реформ и усилиях по борьбе с коррупцией, и призываем Армению идти по этому пути", - добавил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Прайс также поздравил жителей Армении с состоявшимися выборами и приветствовал "в целом положительную оценку миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ". Представитель Госдепа при этом отметил, что США "разделяют обеспокоенность БДИПЧ относительно высокой степени поляризации и провокационной риторики со стороны ключевых" участников выборов.

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Версия на английском языке US State Department comments on elections held in Armenia

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