Госдеп поддержал членство Грузии в НАТО

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Представители госдепартамента США поддержали в понедельник потенциальное членство Грузии в НАТО, но не стали комментировать аналогичные обещания, данные Украине, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем обязательство, данное в Бухаресте, что Грузия станет членом НАТО, и мы продолжаем твердо поддерживать ее надежды в этом направлении", — заявил первый заместитель госсекретаря Тони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Грузии Георгием Квирикашвили.

Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году дали обязательство, что Грузия и Украина в неопределенном будущем будут приняты в Североатлантический альянс. При этом Украину Блинкен не упомянул.

Представитель госдепартамента Элизабет Трюдо отказалась сообщить, поддерживают ли США членство Украины в НАТО. "Альянс на основе консенсуса приглашает новых членов, когда они готовы и могут внести вклад в безопасность Североатлантического региона. Любое решение по членству в НАТО принимается Украиной и членами альянса, и я не буду спекулировать относительно готовности страны до того, как она подаст формальную заявку", — сказала Трюдо журналистам.