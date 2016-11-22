 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госдеп: переброска "Искандеров" и С-400 в Калининград подрывает безопасность Европы

    Развертывание ракет и С-400 имеет дестабилизирующее воздействие

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" и С-400 в Калининградской области дестабилизирующим образом влияет на ситуацию в области безопасности в Европе.

    Как передает Report, это утверждал в понедельник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

    С его точки зрения, "развертывание ракет "Искандер" и С-400 в Калининграде имеет дестабилизирующее воздействие на европейскую безопасность".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi