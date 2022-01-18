Голикова: В России выявлено 1682 случаев "омикрон"-штамма

В России выявлены уже 1 682 случая штамма "омикрон", но таких фактов значительно больше.

В России выявлены уже 1 682 случая штамма "омикрон", но таких фактов значительно больше.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня по результатам секвенирования в Российской Федерации выявлено 1 682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и прогнозировать то, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время", - сказала она.

По ее словам, на сегодняшнее утро случаи "омикрона" уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, "таких 42".