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Главы Туркменистана и КНР обсудили сотрудничество в газовой и несырьевых сферах

Главы Туркменистана и КНР обсудили сотрудничество в газовой и несырьевых сферах Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Самарканде.
В регионе
16 сентября 2022 г. 13:05
Главы Туркменистана и КНР обсудили сотрудничество в газовой и несырьевых сферах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Самарканде.

Как передает Report, глава Китая отметил, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипотношений между Туркменистаном и КНР, сотрудничество между странами развивались устойчиво и стратегическое партнерство достигло высокого уровня. По его словам, Китай всегда рассматривает туркмено-китайские связи как перспективные и долгосрочные.

Си Цзиньпин подчеркнул, что стороны заинтересованы увеличить масштабы сотрудничества между странами в области природного газа и несырьевых сферах.

Такие проекты придадут новый импульс развитию двустороннего экономического сотрудничества. Во время встречи была достигнута договоренность активизировать и продвигать совместные инициативы "Один пояс, один путь" и Возрождение Шелкового пути". Для скорейшей реализации проектов будут созданы культурные центры, призванные сблизить туркменский и китайский народы.

Стороны также обсудили возможность дальнейшего укрепления туркмено-китайского сотрудничества в рамках встречи "Китай + Центральная Азия" и решили продолжать реализацию глобальных инициатив по безопасности, международной координации и укреплению мира во всем мире.

В свою очередь, С. Бердымухамедов пожелал успеха и процветания КНР и выразил надежду, что под руководством председателя Си Цзиньпина Коммунистическая партия Китая достигнет в будущем еще большего прогресса. Туркменистан поддерживает Китай в желании защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, а также приветствует инициативы КНР по поддержанию международного мира и безопасности и достижению Целей ООН в области устойчивого развития.

Президент Туркменистана отметил, что двусторонние отношения между странами с каждым годом расширяются и охватывают все больше областей экономики. Сегодня туркмено-китайское партнерство развивается в таких стратегических сферах, как торговля, энергетический комплекс, транспортный сектор, а именно трансграничные перевозки, а также в области культуры и образования.

Сотрудничество в продвижении проекта "Один пояс, один путь" и программы "Возрождение Шелкового пути", а также тесное партнерство в рамках многосторонних структур, таких как – Организация Объединенных Наций и механизм встречи "Китай + Центральная Азия" являются важными направлениями туркмено-китайских отношений, подчеркнул во время встречи Сердар Бердымухамедов.

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