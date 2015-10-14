Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Главы трех департаментов Управления безопасности Анкары отстранены от службы в связи с терактом, произошедшим в столице Турции 10 октября. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел Турции.

Так, от службы отстранены начальник Управления безопасности провинции Анкара, глава отдела полицейской разведки и начальник отдела безопасности.

Отмечается, что эти меры "приняты в интересах корректного ведения следствия" и носят временный характер до завершения следственных мероприятий.

Два взрыва прогремели 10 октября в столице Турции перед началом митинга в поддержку мира, который был организован профсоюзными и общественными организациями. Взрывы были устроены двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения. Погибли 97 человек, более 500 получили ранения. Основной версией следствия является причастность "Исламского государства" (ИГ) к теракту.