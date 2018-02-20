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    Главы спецслужб СНГ соберутся в Москве

    В повестке оценка террористических угроз на современном этапе

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Руководители антитеррористических структур стран СНГ соберутся в подмосковном Одинцово, чтобы согласовать направления совместной работы в условиях трансформации глобальной террористической угрозы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщило пресс-бюро организовавшего встречу Антитеррористического центра СНГ.

    Планируется участие делегаций органов безопасности и специальных служб стран СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества содружества, международных организаций.

    В повестке оценка террористических угроз на современном этапе. 

    Участники совещания также наметят направления взаимодействия профильных ведомств по обеспечению безопасности в условиях возвращения воевавших в горячих точках международных террористов в страны происхождения.

    Особое внимание будет уделено подготовке совместного антитеррористического учения СНГ, запланированного на 2018 год.

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