Главы спецслужб СНГ соберутся в Москве

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Руководители антитеррористических структур стран СНГ соберутся в подмосковном Одинцово, чтобы согласовать направления совместной работы в условиях трансформации глобальной террористической угрозы. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило пресс-бюро организовавшего встречу Антитеррористического центра СНГ.

Планируется участие делегаций органов безопасности и специальных служб стран СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества содружества, международных организаций.

В повестке оценка террористических угроз на современном этапе.

Участники совещания также наметят направления взаимодействия профильных ведомств по обеспечению безопасности в условиях возвращения воевавших в горячих точках международных террористов в страны происхождения.

Особое внимание будет уделено подготовке совместного антитеррористического учения СНГ, запланированного на 2018 год.