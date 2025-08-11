О нас

Главы МИД Узбекистана и Турции обсудили укрепление стратегического партнерства

В регионе
11 августа 2025 г. 16:30
В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Узбекистана и Турции обсудили укрепление стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

"Наша повестка дня охватила широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, пути укрепления стратегического партнерства, а также региональные и глобальные темы", - написал министр.

Главы МИД подтвердили готовность продолжать тесное взаимодействие для своевременного выполнения всех достигнутых соглашений и реализации совместных проектов.

